تعليم قنا: لا صحة لإصابة مدير مدرسة ثانوية و4 معلمين بفيروس كورونا

نفت مديرية التربية والتعليم بقنا، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من إصابة مدير مدرسة ثانوية و4 معلمين بإحدى المدارس الثانوية، بفيروس كورونا، ووجود خطورة على الطلاب.



وأشارت مديرية التربية والتعليم بقنا، إلى أنها تواصلت مع مديرية الصحة وتبين عدم صحة ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وان المديرية في حالة تواصل مع مديرية الصحة لمتابعة حالات الطلاب والمعلمين والإداريين، وتقوم بإرسال تقارير يومية لوزارة التربية والتعليم.



وشددت مديرية التربية والتعليم بقنا، على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وان العملية الامتحانية تسير بشكل جيد، وتراعى الإجراءات الاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة.

