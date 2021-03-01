مصرع عامل سقط من علو بمصنع "شهير" للإليكترونيات ببني سويف



لقي عامل بشركة إليكترونيات عالمية، مصرعه، اليوم الاثنين، إثر سقوطه من علو بمقر مصنع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى ببني سويف.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوفاة عامل إثر سقوطه من علو بمصنع إليكترونيات بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمركز الواسطى.



ودفع فرع هيئة الإسعاف بببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة العامل المتوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتمد إيداعها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.



وبالإنتقال والفحص، تبين أن العامل يدعى "حنفي عمر حنفي" 33 سنة، مقيم مركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

