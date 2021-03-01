



خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 دفعة مارس عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة 2021، تتزايد معدلات البحث يوميا من قبل الراغبين في الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة التي منحتها الوزارة من خلال وزارة القوي العامله وذلك من خلال التعر عليها عبر استخدام الرقم القومي ، وتجدر الاشارة الي ان الوزارة قد اعلنت مؤخرا ان موعد الصرف سيكون الاحد المقبل الموافق السابع من مارس وذلك بعد ان تم تاجيل موعد الصرف من اول فيراير الي اول مارس ومن جانب اخر تم تخصيص هذة المنحة للعمال الذي فقدوا اعمالهم بسبب تداعيات وباء كورونا .





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

تحاول الدولة المصريه ان تبذل قصار جهدها من اجل ان توفر للعمال الذي لا يوجد لديهم دخل ثابت منحة تقوم باعانتهم علي توفير حياة كريمة وخاصتا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصتا بعد تزايد الاثار الناتجة عن وباء كورونا الذي ضرب البلاد منذ بداية العام الماضي ، وتجدر الاشارة ان الاستعلام عن موعد الصرف يتم وفقا لعدة خطوات يتم القيام لتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث يتم ذلك عبر استخدام الرقم القومي الخاص بالمستفيد .





خطوات الاستعلام عن منحة الرئاسة

تعد هذه الدفعه السادسه والاخيره من منحة العماله الغير منتظمة التي وفرتها الدوله المصرية لابنائها من اجل ان يحصلون علي السلع الضروريه للحياة حيث تتلخص خطوات الاستعلام في الاتي :





- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة القوي العاملة.

- الضغط علي ايكونة منحة العمالة الغير منتظمة.

- تسجيل الاسم والرقم القومي.

- الضغط علي زر استعلام.



