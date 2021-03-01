حكاية شاب غدر بـ" صاحبه" وسط الزراعات.. واشترى "سيجارتين حشيش" بعد جريمته

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة قتل شاب، على يد صديق الطفولة بمركز الصف جنوب الجيزة، إذ تبين أن الجاني بعد ارتكابه الجريمة تخلص من الجثة وسط الهيش، قبل أن يتحصل على هاتفه المحمول، ويفر هاربًا.







وبينت التحقيقات أن المتهم اشترى "سيجارتين حشيش"، وترك مركبة التوك توك لدى صاحب جراج بعد تنظيفه من "دم الضحية".



توجه الجاني إلى محطة مترو حلوان، ليستلقه، وأثناء ركوبه تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالمترو من القبض عليه وبحوزته "سيجارتين الحشيش"، واقتياده إلى ديوان القسم، وحبسه على ذمة التحقيق.





قبل 3 أيام من وقت العثور على جثة شاب عشريني العمر، وسط الهيش، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، استدرج الجاني، صديق طفولته " الضحية"، بدعوى دفع أقساط التوك توك.. "تعالى معايا نروح ندفع الأقساط ونرجع".







سرعان ما وافق الضحية على طلب صديقه، وبعد عودتهما، طالبه بتعليمه قيادة التوك توك، وحال سيرهما بالتوك توك قيادة الضحية لتعليمه القيادة، طعنه 5 طعنات بالضهر، وطعنة في الرجل.. "إيده اتعورت من كتر الضرب"، وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها وفر هاربًا.





البداية مطلع الشهر الجاري، عندما فكر رجل خمسيني العمر، في شراء مركبة توك توك، لمساعدته في تحمل أعباء المعيشة، والإنفاق على أسرته.







لم يجد الخمسيني، شخصًا يؤتمن على مصدر رزقه سوى "رفعت" شاب عشريني العمر، وصديق نجله "محمود"، الذي يصغره بعامين: "محمود عشرة عمر، وكان زميل ابني في المدرسة الأزهرية".







منذ أسبوعين، اشترى والد محمود مركبة التوك توك، وطلب من صديق نجله أن يعمل عليها، ويعطى له ثمن الأجرة في نهاية كل يوم، وبالفعل بدأ العمل وكان يعطيه أمواله في نهاية كل يوم على حسب الإتفاق بينهما.







افترض "رفعت" مبلغ 150 جنيه، من صديقه " محمود أحمد"، عمره 18 سنة، (نجل صاحب التوك توك): " عايز فلوس سلف يومين وهرجعهم لك"، ولدى حصوله على المبلغ المالي، توجه إلى أحد تجار الكيف لشراء مواد مخدرة.







بحلول الميعاد المتفق لرد المبلغ، تهرب منه، وأخذ يماطل في سداد الدين، لكن مطالبات الضحية برد مستحقاته لم تتوقف.







فكر الشاب في حيلة للتخلص من صديقه لعدم مطالبته برد مستحقاته، ليخطط لقتله ودفن جثته وسط الزراعات.







يوم الجريمة، تناول رفعت أقراص مخدرة، قبل أن يتوجه إلى منزل عمه لإحضار سكين لتنفيذ جريمته، واستدراج الضحية إلى الزراعات، وعلى إثر ذلك استدرجه بمركبة التوك توك قيادته، إلى منطقة زراعية "مكان العثور على جثته": " تعالى وصلني مشوار"، وباغته بطعنة نافذة بجسده، أراده قتيلًا، وتخلص من الجثة بقطعة أرض مليئة بالهيش خلف مستشفى بقرية الشرفا، قبل أن يستولي على هاتفه المحمول والتوك توك قيادته وفر هاربًا.







تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة المركز.







سرعان ما انتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عمره 18 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالجسم، ومقتولا قبل 3 أيام من وقت العثور على جثته.





وأفاد عددًا من شهود العيان إن راعي أغنام اكتشف جثة القتيل بالصدفة داخل أرض مليئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا، وأنه من أبلغ الشرطة.





تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى أن المتهم، حُجز بقسم شرطة حلوان في قضية مخدرات بعد جريمته، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لاستخراجه من محبسه، والتحقيق معه.







وتمكنت القوات من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه وراشد عن مكان إخفائه أداة الجريمة، ومركبة التوك توك الخاص بالضحية.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.