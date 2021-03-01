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تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة منتصف 2021 (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النهتدس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن مصر ستعلن خالية من المناطق غير الآمنة بمنتصف 2021، لافتا إلى أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح قريبا.

وأشار "صديق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم وضعوا خريطة قومية للمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وللأسواق العشوائية، حيث تم توصيف المشكلة بشكل دقيق حتى يتم التعامل معها بشكل مناسب.

وأضاف أنهم درسوا المجتمع دراسة مستفيضة للخروج بوضع يلائم المواطنين وظروفهم وسلوكايتهم، معلقا: "مش نموذج عمراني شبه التاني.. كل خطة بتدرس لوحدها".

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