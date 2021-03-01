أشرف زكي عن وفاة يوسف شعبان "فقدنا قامة فنية كبيرة"

أعرب نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي عن حزنه الشديد لفقدان الفنان يوسف شعبان،مُشيرًا إلى أن الوسط الفني فقد قامة فنية كبيرة، وأنه قدم العديد من الأعمال المهمة التي ساهمت في تشكيل وجدان الجمهور المصري والعربي منها مسلسل "رأفت الهجان" ، "الشهد والدموع".



وقال الفنان أشرف زكي في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته فى مراسم دفن جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، أنه كان من أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل يوسف شعبان، وأنه تشرف بالعمل معه في العديد من الأعمال.



وأشار أشرف زكي أن يوسف شعبان ساهم في تحقيق نجاحات عديدة أثناء توليته منصب نقيب المهن التمثيلية.



وعن غياب النجوم عن المشاركة في تشييع جثمانه فقال أنه يلتمس لهم الأعذار، لاسيما أننا في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا.





ورحل الفنان يوسف شعبان عن عالمنا عصر أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عامًا، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.



والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.