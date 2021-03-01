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2500 جنيه فقط.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سعر أيفون 7 - iPhone 7
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:38 م
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أشار موقع TechRadar التقني، عن توافر عرض مغري على موقع إيباي eBay أحد أفضل مواقع التسوق الأمريكية والعالمية، لشراء نسخة من هاتف 7 iPhone سعة 128 جيجابايت مقابل 160 دولارًا أمريكيًا فقط، أي ما يعادل 2500 جنيه مصري.
وبحسب موقع TechRadar التقني، يوفر العرض المغري نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود، كما أن هاتف iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
مواصفات هاتف iphone 7 من آبل
الجدير بالذكر أن هاتف iphone 7 صدر في عام 2016، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10، بالإضافة إلى مقاومته للماء والغبار.
كما يمتلك هاتف iPhone 7 شاشة بحجم 4.7 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.
رابط شراء هاتف iPhone 7 بسعر 2500 جنيه فقط
العرض متاح للشراء من على موقع إيباي eBay الأمريكي من خلال هذا الرابط.
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