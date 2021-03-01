2500 جنيه فقط.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن سعر أيفون 7 - iPhone 7

أشار موقع TechRadar التقني، عن توافر عرض مغري على موقع إيباي eBay أحد أفضل مواقع التسوق الأمريكية والعالمية، لشراء نسخة من هاتف 7 iPhone سعة 128 جيجابايت مقابل 160 دولارًا أمريكيًا فقط، أي ما يعادل 2500 جنيه مصري.





وبحسب موقع TechRadar التقني، يوفر العرض المغري نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود، كما أن هاتف iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.





مواصفات هاتف iphone 7 من آبل





الجدير بالذكر أن هاتف iphone 7 صدر في عام 2016، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10 ، بالإضافة إلى مقاومته للماء والغبار.





كما يمتلك هاتف iPhone 7 شاشة بحجم 4.7 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.





رابط شراء هاتف iPhone 7 بسعر 2500 جنيه فقط





موقع إيباي eBay الأمريكي من خلال هذا الرابط . العرض متاح للشراء من على



