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مؤشرات البورصة تواصل التراجع خلال منتصف التعاملات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، حيث وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2333 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4422 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2323 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3357 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1436 نقطة.
 

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