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السفير الصينى يكشف تفاصيل المكالمة بين الرئيسين السيسي وشي جين بينج

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين بينج، معلقًا إن الرئيسين يبذلان جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن المكالمة دارات حول 3 نقاط أولها أن "مصر نموذجا"، وأكد الرئيس الصينى أن مصر أول دول عربية وإفريقية تكون لها علاقات دبلوماسية، والقاهرة نموذجا للعلاقات حيث أنها صديقا وشريكا استراتيجيا ولها دورا دبلوماسيا محوريا.
 
ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تهنئته لمئوية تأسيس الحزب الشيوعى الصينى، مؤكدا على الترابط بين البلدين والصداقة والشراكة.
 
ولفت السفير إلى الروابط التاريخية بين البلدين منذ 1956 عندما أقامت مصر علاقات دبلوماسية مع الصين، لتشجع بذلك العديد من الدول على أن تحذو بحذوها.
 
وقال إنه فى 2014، وقعت الدولتان على الاتفاقية الاستراتيجية الكاملة، ليتم تعزيز التعاون والشراكة على مدار السنوات التالية، مشيرا إلى أن الرئيسين المصرى والصينى التقيا 9 مرات لتتكون بينهما صداقة شخصية.
 
وأضاف أنه بقيادة وتخطيط شخصى من قبل الرئيسين الصينى والمصرى، هناك الكثير من المشاريع الكبرى التى تعمل عليها الصين فى مصر، مثل مشاريع بناء المدن والسكك الحديدية، ومدينة العلمين الجديدة فضلا عن مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.

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