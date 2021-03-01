سفير الصين : دفعة ثانية تقدر بـ300 ألف لقاح كورونا تصل مصر قريبا

أوضح السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثانية للقاحات الثانية لمصر قريبا، لمساعدتها على التغلب على الجائحة، حيث تحرص الصين على دعم القاهرة.



وقال السفير ردا على سؤال حول خطط التعاون بين الصين ومصر فى المرحلة المقبلة فى مكافحة كورونا، إن الدفعة الأولى من اللقاحات وصلت فى 22 فبراير وقريبا ستصل الدفعة الثانية للبلاد والتى تقدر بـ300 ألف جرعة، موضحا أن الجانب الصينى يشجع الشركات الصينية لبيع اللقاحات التى تحتاجها مصر.



وأكد فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، أن الجانب الصينى عازم على الوفاء بوعد الرئيس الصينى شى جين بينج بتوفير اللقاحات للمصريين.



وأشار إلى أن التعاون تعزز منذ بداية الوباء، موضحا أن الرئيسين المصرى والصينى عاكفان على التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن الرئيس السيسى كان أول الرؤساء الذين يقدمون دعما للصين، وبالمثل كانت الصين أول دولة تشارك مع القاهرة خبرة مواجهة الوباء.



وقال إن الشركات الصينية فى مصر أجرت المراحل الأخيرة من التجارب السريرية بالتعاون مع مصر وكانت البلاد من أوائل الدول التى تلقت جرعات اللقاح.



وأوضح السفير ليتشيانج حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصينى شى جين بينج والمصرى عبد الفتاح السيسى إن الرئيسين يبذلان جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأكد الرئيس الصينى لنظيره المصرى أن مصر أول دول عربية وإفريقية تكون لها علاقات دبلوماسية، والقاهرة نموذجا للعلاقات حيث أنها صديقا وشريكا استراتيجيا ولها دورا دبلوماسيا محوريا.



ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تهنئته لمئوية تأسيس الحزب الشيوعى الصينى، مؤكدا على الترابط بين البلدين والصداقة والشراكة.