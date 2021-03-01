الأرصاد: فرص سقوط الأمطار تزداد يوم الأربعاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار وزيادة في فترات سطوع الشمس، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافىء على القاهرة والوجه البحري.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة تنخفض ليلا بشكل ملحوظ، حيث يصل الفارق بين درجات الحرارة بين العظمى والصغرى إلى 10 درجات، لافتا إلى أن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية هى الظاهرة الأكثر وضوحا.



وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن فرص الأمطار مازالت موجودة على السواحل الشمالية، وتزداد يوم الأربعاء لتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة.

