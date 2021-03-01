سعد فاروق يعلن رحيلة عن تدريب دكرنس



وتولى سعد فاروق المهمة عقب رحيل مصطفى عبده عن قيادة الفريق.



جدير بالذكر أن دكرنس يلاقى الخميس المقبل مستضيفه حرس الحدود فى ختام مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.





أعلن سعد فاروق المدير الفنى لدكرنس رحيله عن قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس قبل قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.الإعتذار جاء عقب سلسلة من النتائج الغير جيدة منذ توليه قيادة الفريق حيث نجح فى تحقيق فوز وحيد على فريق كفرالشيخ وكان التعادل الإيجابى أمس أمام الجزيرة بملعب شربين هو أخر مبارياته مع الفريق بعدما تقدم الفريق مبكرا بهدفين دون مقابل.