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سعد فاروق يعلن رحيلة عن تدريب دكرنس

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن سعد فاروق المدير الفنى لدكرنس رحيله عن قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس قبل قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.

الإعتذار جاء عقب سلسلة من النتائج الغير جيدة منذ توليه قيادة الفريق حيث نجح فى تحقيق فوز وحيد على فريق كفرالشيخ وكان التعادل الإيجابى أمس أمام الجزيرة بملعب شربين هو أخر مبارياته مع الفريق بعدما تقدم الفريق مبكرا بهدفين دون مقابل.

وتولى سعد فاروق المهمة عقب رحيل مصطفى عبده عن قيادة الفريق.

جدير بالذكر أن دكرنس يلاقى الخميس المقبل مستضيفه حرس الحدود فى ختام مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏‎Saad Farouk‎‏‏ و‏نص مفاده '‏Farouk Saad 9m أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الادارة لنادي دکرنس المحترم والعاملين ولقدامي الرياضيين وللجماهير المحتر اخواتي اللاعبين المحترمين على الفترة الماضية وبعتذر عن تكملة العمل مع الفريق الاول وان شاء الله أكون داعمًاً للنادي في صفوف الجماهير لكم مني جميعًا كل تقدير وإحترام على المعاملة الطيبة الفترة الماضية دکرنس في القلب‏'‏‏

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