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محمد باش يعود بعد غياب بأغنية "خرزة زرقا" تعرف علي التفاصيل!

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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عاد المطرب السوري محمد باش نجم برنامج ستار أكاديمي للغناء بعد فترة من الغياب وذلك من خلال أغنية خرزة زرقا وهي كلمات وألحان وغناء محمد باش، وتوزيع جون موسى وميكس وماسترينج هشام بندقجي.


الأغنية تتر المسلسل اللبناني خرزة زرقا، من تأليف وسيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف وبطولة معتصم النهار ورولا بقسماني وموسيقى تصويرية إياد الريماوي.

وكان المطرب السورى محمد باش أهدى مصر أغنية بعنوان "ستات مصر" والأغنية كلمات صفوت زينهم ألحان أحمد صالح توزيع أحمد عبد العزيز وإخراج كريم كبارة.

وتقول كلماتها: "لما الصبح يطلع تصحى ولادها..تنزل على شغلها من بدرى تروح فى ميعادها..ست أصيلة وأبيض زى الفل ضميرها عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها..دول ستات مصر الغاليين فى الصورة دايما ظاهرين تلاقيهم واقفين فى الصف جمب الراجل كتف بكتف".

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