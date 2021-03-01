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في بدر.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الاعدادية والثانوية

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الاعدادية والثانوية الأزهرية بمدينة بدر.



وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ من الكشف الحراري أثناء ‏دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حفاظًا ‏على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم استئناف ‏الدراسة عقب الانتهاء من ‏الامتحانات مباشرة. ‏

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