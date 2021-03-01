في بدر.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الاعدادية والثانوية





تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الاعدادية والثانوية الأزهرية بمدينة بدر.







وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ من الكشف الحراري أثناء ‏دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حفاظًا ‏على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم استئناف ‏الدراسة عقب الانتهاء من ‏الامتحانات مباشرة. ‏