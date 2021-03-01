تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال سوسيداد، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.









ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 41 نقطة.









ومن المقرر أن يعلق حفيظ دراجي على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، عبر قناتي beIN SPROTS HD1، وHD3.



