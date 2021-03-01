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أرقام مصطفي محمد مع جالطة سراي فى الدورى التركي

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يقدم المهاجم المصري مصطفى محمد والمنتقل من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مستوي مميز مع فريق جالطة سراي التركي وظهر بصورة مميزة هذا الموسم بعدما قاد فريقه للفوز فى العديد من المباريات.


وسجل مصطفى محمد 6 أهداف فى 6 مباريات خاضها مع جالطة سراي التركي خلال الفترة الماضية.


وكان مصطفى محمد تمسك بالاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليخرج من الزمالك معارًا بنية البيع لفريق جالطة سراي التركي وبالفعل استطاع اللاعب جذب الأنظار والدخول سريعًا فى أجواء الدوري التركي وأصبح هداف فريقه وسجل 6 أهداف فى 6 مباريات.


ويذكر أن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة كريستال بالاس الإنجليزي فى التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

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