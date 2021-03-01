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السيسي: تحديات كورونا لن تثنينا عن مواصلة العمل في تنفيذ خططنا

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا قد أثبتنا أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتباعاتها، لن تثنينا عن مواصلة العمل بأجندتنا الأفريقية، بل هى تزيد من إصرارنا على المضي قدما في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق اهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

 
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن تفعيل إتفاقية التجارة الحرة القارية في مطلع هذا العام لخير مثال على نجاح جهودنا الجماعية، مضيفا أن مشروعات البنية التحيتة تعتبر ركيزة أساسية لجهود التنمية والتعافي في أفريقيا.


وأضاف أنه ما أحوجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي العابر للحدود لتعزيز التكامل الاقتصادي المنشود، فضلا عن توفير فرص عمل بما يسهم في تجاوز تداعيات الجائحة.

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