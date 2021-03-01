غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"





أقام أهل الفنانة الراحلة احلام الجريتلي، صلاة الجنازة منذ قليل من منيل شيحة استعدادا للدفن مقابر ال حسونه العباسية وشهد حضور عدد كبير من محبيها وغاب الفنانين.





وكان قد نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس : " البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.