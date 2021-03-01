Advertisements

غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


أقام أهل الفنانة الراحلة احلام الجريتلي، صلاة الجنازة منذ قليل من منيل شيحة استعدادا للدفن مقابر ال حسونه العباسية وشهد حضور عدد كبير من محبيها وغاب الفنانين.


وكان قد نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس : " البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"
غياب الفنانين وحشد المحبين في جنازة "احلام الجريتلي"

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات