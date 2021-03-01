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تعرف على موعد طرح أغنية"أه يا زين" لعصام كاريكا

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على موعد طرح أغنيةأه يا زين لعصام كاريكا
يستعد النجم عصام كاريكا، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"أه يا زين" وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمعه بموهبة شابة يقدمها للساحة الغنائية تُسمى صابرين النجيلي، وذلك يوم 3 مارس.


وقال عصام، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" صوت صابرين سيعجب الجميع؛ لأن صوتها حلو جدًا، والأغنية من كلمات الشاعر محمد هلال، ومن ألحاني مع فلكلور حلبي، وأقوم بتوزيعها أيضًا.

وأضاف كاريكا، قائلًا:" تحمل الأغنية عنوان"أه يا زين" وسيتم طرحها يوم الأربعاء، وتم تصويرها داخل أحد الاستديوهات، وتفكرنا الأغنية بأغاني زمن الفن الجميل وبعيدًا تمامًا عن المهرجانات".

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