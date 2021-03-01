موسيماني يقرر منح لاعبي الأهلي راحة سلبية غداً الثلاثاء

قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الثلاثاء في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.





ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل في الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم6 مارس الجاري.





يذكر أن الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري الممتاز.



