لليوم الرابع.. الضفادع البشرية تجري عمليات تمشيط لانتشال جثة غريق المنيب

تجري قوات الإنقاذ النهري لليوم الرابع على التوالي عمليات التمشيط بمجرى نهر النيل لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بالقرب من نزلة دائري المنيب.







البداية تعود إلى تلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بالقرب من نزلة الطريق الدائري "المنيب".







ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري؛ لتمشيط المنطقة وانتشال الجثة.







وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



