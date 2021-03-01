Advertisements

لليوم الرابع.. الضفادع البشرية تجري عمليات تمشيط لانتشال جثة غريق المنيب

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تجري قوات الإنقاذ النهري لليوم الرابع على التوالي عمليات التمشيط بمجرى نهر النيل لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بالقرب من نزلة دائري المنيب.



البداية تعود إلى تلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بالقرب من نزلة الطريق الدائري "المنيب".



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري؛ لتمشيط المنطقة وانتشال الجثة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات