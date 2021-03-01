استعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفلة ٣ سنوات بالعمرانية

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة اغتصاب طفلة ٣ سنوات على يد أحد أقاربها، بمنطقة العمرانية



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم ويدعى "علاء.م"، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طفلة عمرها ٣ سنوات



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم.



تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتم إعداد مأمورية برئاسة الرائد محمد نجيب والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث القسم، وتمكنت من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، بعد مرور أقل من 30 دقيقة من وقت البلاغ



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



