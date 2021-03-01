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بهذه الطريقة.. جمال سليمان يروج لمسلسله الجديد "الطاووس"

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج الفنان جمال سليمان لمسلسله الجديد "الطاووس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر جمال سليمان صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "الطاووس"، ظهر فيها وهو برفقة بعض الأبطال، وعلق عليها قائلاً :"أسرة مسلسل الطاووس و على رأسها الرائعة سميحة أيوب".

وتابع جمال سليمان قائلاً :"سعيد بالعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز و هذه المجموعة الرائعة والموهوبة".

وأضاف جمال سليمان :"النص لكريم الدليل في أول تأليف تلفزيوني له بإشراف من السيناريست محمد ناير، الموضوع اجتماعي و حساس جدًا، كتبه كريم بشكل مشوق و إنساني، نحن على موعد في رمضان القادم، وأتمنى أن نكون عند حسن الظن".

مسلسل" الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، أشرف مصيلحي، هبة عبد الغني، مها نصار، و فرح الزاهد.

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