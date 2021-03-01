السيسي: تجربة مصر الرائدة في مشروعات البنية التحيتة يسعدنا مشاركتها مع الأشقاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجربة مصر الرائدة في مجال مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا، مثمنا دور تكنولوجيا المعلومات في التعامل مع تداعيات الجائحة، ودورها المحوري في مختلف أوجه حياتنا خلال هذه الفترة.



وأكد "السيسي"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، على أهمية زيادة الاستثمارات في مجال التحول الرقمي في القارة الأفريقية، بما يعظم الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات.



وأضاف أن التعافي الشامل من الجائحة يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه دولنا، معربا عن ثقته في أن مناقشات المنتدى ستوفر فرصة مواتية لتبادل الخبرات.

