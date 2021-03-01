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"ملحقش يسرق باقي الفلوس".. حل لغز سرقة خزينة شركة بالدقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات سرقة خزينة شركة بمنطقة الدقي وسط المحافظة، وتمكنت القوات من القبض على مرتكب الواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتلقي المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من موظف بإحدى شركات التأمين بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي والشروع في فتح خزينة أخرى.



شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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