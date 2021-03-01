السيسي: يجب توحيد الجهود لدعم الأطر الأفريقية لمواجهة الأخطار المحيطة بالقارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على دولنا بسبب جائحة كورونا، فأن أفريقيا مازالت تعاني من اخطر النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية بما يهدد من استدامة الأمن في القارة.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن سهام الإرهاب باتت تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلا عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة، وتفاقم الجرائم المنظمة للإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والنزوح القسري.



وأضاف أن جائحة كورونا ساهمت بما سببته من تداعيات خطيرة في تفاقم هذه الأخطار، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر الأفريقية وتعزيز قدرات دول القارة لمواجهة هذه الأخطار، فضلا على التركيز على النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن.

