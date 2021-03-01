Advertisements

التعليق الأول من نجل شقيق أحلام الجريتلي علي غياب الفنانين عن جنازتها

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements



علق أحمد الجريتلي، نجل شقيق الفنانة أحلام الجريتلي، على غياب الفنانين، عن حضور مراسم الجنازة المقامة حالياً في مسجد القبة الفديوية.

وقال أحمد الجريتلي، في تصريحات صحفية: "لن نلوم على أحد من أصدقائها من الوسط الفني عادي" مؤكدًا أن الأسرة لم تركز على هذا الجانب إطلاقاً، داعياً الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


وكان قد نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس : " البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.

أخبار تهمك

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. قرار مهم من البرلمان بشأن قوانين الشهر العقاري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

08:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات