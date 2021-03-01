التعليق الأول من نجل شقيق أحلام الجريتلي علي غياب الفنانين عن جنازتها







علق أحمد الجريتلي، نجل شقيق الفنانة أحلام الجريتلي، على غياب الفنانين، عن حضور مراسم الجنازة المقامة حالياً في مسجد القبة الفديوية.



وقال أحمد الجريتلي، في تصريحات صحفية: "لن نلوم على أحد من أصدقائها من الوسط الفني عادي" مؤكدًا أن الأسرة لم تركز على هذا الجانب إطلاقاً، داعياً الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





وكان قد نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس : " البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.