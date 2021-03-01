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وفاة الحكم البحراوي محمد قطب ابن قرية النبورية بأبو المطامير

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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توفي فجر اليوم الإثنين حكم الدرجة الأولى السابق محمد قطب التابع للجنة حكام البحيرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الحكم قطب يعاني مند فترة قريبة من مرض بالرئتين، ومع إصابته مؤخرًا بالفيروس تأثرت حالته الصحية ليلقي ربه.

جدير بالذكر أن الحكم محمد قطب الأمشيطي اعتزل التحكيم منذ ثلاثة مواسم ويتبع لمنطقة حكام البحيرة لكرة القدم.

ورحل قطب عن عمر يناهز الـ 47 عاما وكان يعمل مفتشاً للأثار ويعد أحد أبناء قرية النبورية مركز أبو المطامير  .

وخلال مسيرتة في مجال التحكيم أدار محمد قطب العديد والعديد من مباريات الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والرابع بجانب عدد من المباريات الهامة في تصفيات دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إذ كان يعد من الحكام الكبار في الكرة المصرية، بجانب تمتعه بالأخلاق العالية والحب من جميع أفراد الوسط الرياضي وخارجة لتواضعة الشديد وإحترامه لنفسة وللآخرين .

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