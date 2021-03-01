وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القومي للحوكمة" وشركة منتدى الخمسين

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة وشركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية بشأن التعاون المشترك في مجال دعم تمكين المرأة المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفالية "قمة مصر للأفضل" المنعقدة مساء أمس برعاية منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة له سجل طويل وحافل في مجال دعم وتمكين المرأة، من خلال التعاون مع شبكة واسعة من الهيئات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تنفيذ العديد من أنشطة وفاعليات تطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة ومن أهم البرامج التدريبية التي قام بتنفيذها المعهد خلال الآونة الأخيرة برنامج القيادة التنفيذية للمرأة المصرية والذي يستهدف بناء قدرات المرأة في الجهاز الإداري للدولة وزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية وقد تم تدريب مئات من النساء العاملات في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية كما تم استحداث آليات لمتابعة الخريجين واستمرار توفير فرص تدريب وتأهيل مستمر لهم.

ولفتت السعيد إلى أن أنشطة المعهد لم تقتصر على المرأة المصرية بل امتدت لتشمل المرأة الأفريقية من خلال تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، وذلك بهدف المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية وتمكين المرأة الأفريقية.

وأوضحت "السعيد" أن مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد وشركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية تأتي انطلاقاً من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة وخصوصاً تلك المتعلقة بتطوير وتنمية قدرات المرأة.

ومن جانبها لفتت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في دعم بناء وتطوير القدرات البشرية للكوادر النسائية المصرية في كافة المجالات بهدف تعزيز إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وما تتمتع به شركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية من مكانة متميزة في تنفيذ مختلف الأنشطة الرامية لدعم وتمكين المرأة المصرية.

وفيما يتعلق مجالات التعاون المشترك وفقا لمذكرة التفاهم أوضحت شريف أنها تتمثل في الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية المستدامة للمرأة المصرية إلى جانب التثقيف المجتمعي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية إعداد كوادر جديدة من السيدات التكنوقراط ومساعدتهن للوصول الي مواقع صناعة القرار، علاوة على تقديم الدعم الفني للمبادرات التنموية التي تستهدف تمكين السيدات التكنوقراط، وإجراء الدراسات التشريعية اللازمة لدعم وتمكين المرأة، إلى جانب التعاون المشترك في إعداد دراسات بحثية وعلمية مشتركة وإقامة الفاعليات العلمية من مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل، وذلك في إطار الرغبة المشتركة من الطرفين في دعم استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن فعاليات قمة مصر للأفضل عام 2016، المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، قد شهدت الاتفاق بين أبرز 50 ســيدة تأثيرًا في مؤسـسات الأعمال لعام 2015 على إنشاء منتدى "الخمســين سيدة الأكثر تأثيراً" وذلك بمبادرة من الإعلامية دينا عبد الفتاح، وقد أصبحت الدكتورة هالة السعيد إحدي عضوات المنتدى حيث شاركت بحضور الدورات المتتالية لقمة مصر للأفضل، والتي تشهد سنوياً تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في بيئة في قطاع المال والأعمال، وقد شهدت فعاليات الاحتفال أمس تكريم هالة السعيد من جانب إدارة المنتدي بمناسبة حصولها علي أفضل وزيرة عربية في جائزة التميز العربي.