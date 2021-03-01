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نهال عنبر عن يوسف شعبان:"وقف جمبي برجولة في مشاكلي"

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نهال عنبر عن يوسف شعبان:وقف جمبي برجولة في مشاكلي
حرصت الفنانة نهال عنبر، على حضور تشيع جثمان الفنان الكبير يوسف شعبان صباح اليوم بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" على هامش تشيع الجثمان بأنه وقف بجانبها في العديد من المواقف وساندها بالإضافة إلى تدخله لإنهاء  أزمة مرت بها منذ فترة كبيرة، قائلة:" حل المشكلة برجولة جامدة، عايزة أقول إن دا رجل بمعنى الكلمة".

وحرصت "عنبر" على نعى الفنانة أحلام الجريتلي من خلال "الفجر الفني" قائلة:" ربنا يرحمها برحمته الواسعة، أستاذة عظيمة، وقديرة واتصدمت لما سمعت الخبر ومش عارفة أزعل على مين ولا مين".

والجدير بالذكر أن يوسف شعبان قبل رحيله قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي كان يحمل مؤخرًا اسم "عش الدبابير"، ولكنه رحل قبل استكمال باقى مشاهده، والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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