السيسي يؤكد على أهمية اختيار الفنون والثقافة كموضوع للاتحاد الأفريقي لعام 2021.. لهذا السبب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية اختيار الفنون والثقافة والتراث كموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2021 باعتباره القوة الناعمة في تقارب الشعوب، بما يساعد على التعامل مع التحديات بفكر مستنير يرقى لثقافة وحضارة دولنا الأفريقية.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "نؤكد على الاضطلاع بمسؤليتها في ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات من خلال تفعيل مركز الاتحاد الأفريقي المعني بهذه القضية".



وأضاف أن رئاسة مصر للجنة السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح الباب أمام التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

