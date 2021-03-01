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طلائع الجيش: الشناوي أنقذ الأهلي.. ونواجه سوء حظ غريب

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:59 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش سبب الخسارة من الأهلـي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . 

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنا الأفضل في شوط المباراة الأول ، وهددنا مرمى الأهلي في العديد من الكـرات ، ولكن محمد الشناوي كان رجل المباراة ، كما أننا نعاني من سوء حظ غريب منذ بداية الموسم .

واختتم المهدي : لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات ، و الوضع سيتحسن خلال الفترة المقبلة .

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