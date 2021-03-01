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الكويت تسجل 55.4 مليار دينار عجزا تراكميا خلال 5 سنوات

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
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توقع وزير المالية الكويتي خليفة حمادة اليوم الثلاثاء أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183.3 مليار دولار) في السنوات المالية الخمس من 21/20 إلى 25/24. وقال في تغريدات على حساب وزارة المالية على تويتر إن إجمالي المصروفات سيبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم خلال نفس الفترة.

وأضاف قائلا "نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر." وقال إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا"، بحسب "رويترز" .

وأضاف أن الهدف اليوم هو "حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

وأكد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة الممثلة في صندوق احتياطي العام بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في أقرب وقت.

وقال الوزير إن من الضروري أن تصاحب هذه المعالجة "إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية". 

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