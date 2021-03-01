السيسي عن جائحة كورونا: التضامن الدولي أمر مُلح للخروج من هذه الأزمة بسلام

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تؤكد في ظل تفشي جائحة كورونا على المستوى العالمي أن التضامن الدولي أمر ملح، حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة في سلام وأمان.



وأشار "السيسي"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى انه على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة فأن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة في مقدمتها توفير اللقاح اللازم لشعوبنا.



وأضاف، "يهمني التأكيد في هذه المناسبة ان المطلب الأفريقي بضرورة توفيره بشكل أكثر انصافا وعدلا تلبية لمطالب شعوب قارتنا"،متابعا: "اختتم كلمتي على أمل لقاء فعلي قريب بعد أن نكون قد طوينا صفحة الوباء بما يتيح عقد الدورة القادمة من المنتدى وجها لوجه في أسوان أرض الحضارة والتاريخ".

