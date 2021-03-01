10 رسائل جديدة من السيسي خلال منتدي أسوان للسلام

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تصريحات مهمة خلال كلمته أمام الدورة الثانية لمنتدى أسوان، ومنها دعم مصر الكامل لإتفاقية التجارة الحرة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال منتدي أسوان؛



الدعم الكامل لاتفاقية الحرة:



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.



توحيد الجهود لمنع النزاعات:



وقال السيسي، إنه يجب توحيد الجهود لدعم الأليات الأفريقية لمنع وتسوية النزاعات.



وتابع، أن الدولة المصرية ملتزمة للاطلاع بمسئوليتنا فى ملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات من خلال مركز الاتحاد الأفريقى المعنى بهذه القضية والموجود على أرض مصر، لوضع الخطط والبرامج التنموية والتنسيق مع كل دولة معنية وفق أوضاعها وأولوياتها الوطنية وبحث أفضل الآليات والسبل وتنفيذها على أرض الواقع



منتدي أسوان يمثل منصة أفريقية:



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء.



مصر تحرص علي قائمة الدورة الثانية:



وأشار السيسى الي حرص مصر علي قائمة الدورة الثانية قائلا،: "حالت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا دون أن نعاود الاجتماع وجها وجها.. ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات الوقت الراهن الأمثل لنتدارس معانا التحديات الجسيمة".



التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى:



وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروعات النقل والطرق والنقل الكهربائى العابرة للحدود تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى المنشودين، فضلا عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات عالية من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم فى تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.



وأضاف أن تجربة مصر الرائدة فى مشروعات البنية التحتية تعد مثالا يسعدنا مشاركته مع أشقائنا".



مصر تعتمد علي التضامن الدولي:



ولفت السيسى، الي إن العالم يشهد ظروف استثنائية فى ظل تفشى جائحة كورونا، مشددا على أن رؤية مصر تعتمد على أن التضامن الدولى أمر ملح حتى تخرج منها الإنسانية من هذه الأزمة فى أمن وسلام.



توفير لقاح بشكل عادل لدول الأفريقية:



وأستكمل السيسي: "على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة توفير اللقاح اللازم للشعوب، مؤكدا أن المطلب الأفريقى بضرورة توفيره بشكل أكثر انصافا وعدلا تلبية لمطالب شعوب قارتنا".



تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة:



وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسى،، أن رئاسة مصر للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى هذا المجال.



الإرهاب يساهم في انتشار الأسلحة:



ونوه الرئيس السيسى، الي أن سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا فضلا عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسرى.





أمنية السيسي:



واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نأمل لقاء فعالى قريب بعد طوينا صفحة الوباء وجها لوجها.. وأن نعقد الدورة القادمة فى أسوان أرض الحضارة والتاريخ".

