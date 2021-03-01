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لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحدث أحمد الجريتلي، نجل شقيق الفنانة أحلام الجريتلي، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عمته الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي ، مُوضحًا :"كانت قاعدة في البيت، وفجأة وقعت من طولها".

وكشف أحمد الجريتلي في تصريحات صحفية له عن سبب غياب والدته الفنانة أنعام الجريتلي لحظة تشييع جثمان شقيقتها الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، لافتًا إلى أنها تعرضت لأزمة صحية عقب وفاة شقيقتها، وذلك جعلها تواجه صعوبة في الحركة.

ورحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز الـ73 عامًا عقب إصابتها بأزمة قلبية.

والجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي قبل وفاتها قد صورت بعض مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب"، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، إدوارد، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران وهو من تأليف واخراج محمد سامي.

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