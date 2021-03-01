فيديو.. نجلة يوسف شعبان تنهار من البكاء أثناء تشيع جثمانه



انهارت "زينب" نجلة الفنان الراحل يوسف شعبان، أثناء تشيع جثمان والدها الى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



ولم تستطيع "زينب" من تمالك أعصابها وانهارت بالبكاء الشديد، في لحظات مؤثرة وحرص الحضور على مواساتها.



في سياق متصل، كانت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، أول الحاضرين إلى المستشفى للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة، واستمر النجوم في التوافد على المستشفى.



ونعي رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، الفنان الراحل يوسف شعبان، إذ قدم «عباس» خالص تعازيه لعائلته.



ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز الـ 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

