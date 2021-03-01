استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل مصنع بأبو النمرس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سيدة وزوجها وآخرين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بحثًا عن قطع آثرية بأبو النمرس.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل مصنع بدون ترخيص بأبو النمرس.



وأفادت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع ٦ أشخاص آخرين، وذلك بحثًا عن قطع آثرية وكنوز، ولكن لم يعثروا على شئ، وتم ضبطهم بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، فتحفظت النيابة على الأدوات المستخدمة.



كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل مصنع بدون ترخيص في أبو النمرس، يبلغ عددهم 8 أشخاص، بينهم ربة منزل وزوجها.



وتم ضبط المتهمين، بعد أن اكتشف المشاركين في حملة خاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وجود أعمال حفر داخل مصنع بدون ترخيص، فتم إخطار ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، وتمكنوا من ضبط 8 متهمين، وتم العثور على حفرة عميقة، وأدوات تستخدم في التنقيب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.



