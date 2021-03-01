مباحث التموين تضبط 1213 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1213) قضية تموينية، حيث تم ضبط (2،53 طن "مقطعات لحوم - كبدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1،3 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وضبط (4،11 طن "سكر - مسلى" – 900 عبوة " زيت طعام") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.





وضبط (6،25 طن دقيق بلدى) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط ( 1،2 طن "سكر" – 420 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (14،307،147جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.





ضبط (35 طن "حمض كبريتيك" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 1،5 طن منظفات صناعية "حامض سلفونيك") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (10 طن مواد خام "بدون مستندات") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 4 طن مخصبات زراعية "حمض الفوسفريك") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.





ضبط (98) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (25691) عبوة سجائر أبرزها القضايا الآتية:-



ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2000) عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.







ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزته (2000) عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.







ضبط (مالك محل لتجارة الخردوات والسجائر - بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (1940) عبوة سجائر، مهربة جمركيًا وبدون مستندات ومجهولة المصدر.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية.