Advertisements

مباحث التموين تضبط 1213 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1213) قضية تموينية، حيث تم ضبط (2،53 طن "مقطعات لحوم - كبدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1،3 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطاعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وضبط (4،11 طن "سكر - مسلى" – 900 عبوة " زيت طعام") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.


وضبط (6،25 طن دقيق بلدى) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق، تمهيدًا لإستخدامه فى تصنيع المخبوزات لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، وضبط ( 1،2 طن "سكر" – 420 عبوة "زيت تموينى") مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (14،307،147جنيه) من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.


ضبط (35 طن "حمض كبريتيك" بدون مستندات وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 1،5 طن منظفات صناعية "حامض سلفونيك") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (10 طن مواد خام "بدون مستندات") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 4 طن مخصبات زراعية "حمض الفوسفريك") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.


ضبط (98) قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت (25691) عبوة سجائر أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة المنوفية) وبحوزته (2000) عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.



ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر - بمحافظة الشرقية) وبحوزته (2000) عبوة سجائر، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.



ضبط (مالك محل لتجارة الخردوات والسجائر - بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (1940) عبوة سجائر، مهربة جمركيًا وبدون مستندات ومجهولة المصدر.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ 17 دقيقة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ 43 دقيقة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

القبض على رئيس برشلونة السابق

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

02:08 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات