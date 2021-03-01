رئيس مجلس النواب للأحزاب المعارضة: سكتوا ليه؟





وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، أثناء مناقشة قانون انتخابات اتحاد الصناعات، حديثه إلى الأحزاب المعارضة التي تجلس على شمال المنصة وهما حزبي حزب الوفد والمصري الديمقراطي والتجمع، قائلا: سكتوا ليه؟.



جاء ذلك أثناء مناقشة قانون انتخابات اتحاد الصناعات، حيث لم يطلب أى من النواب الكلمة للتعليق على قانون قبل التصويت عليه من حيث المبدأ.





وشهدت الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، إحالة عدد من مشروعات القوانيين إلى اللجان النوعية، منها إحالة مشروع قانون مقدم من المهندس أشرف رشاد، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.



كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





كما شهدت الجلسة صباح اليوم الموافقة علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.



