رئيس جنوب الوادي بقنا: 8944 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في الفترة الصباحية



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إنه تم تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 20202021م في يومها الثالث.



جاء ذلك بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الاعلام والآداب وطب الفم والاسنان والتربية والاثار والصيدلة والعلاج الطبيعي والحقوق والحاسبات والمعلومات والتمريض والزراعة والعلوم وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.



واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانية والالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية.



أدى الامتحانات في كلية الاعلام (159) طالب بالفرقة الاولى و(90) طالب بالفرقة الثالثة وفى كلية الآداب (1121) طالب انتظام و(821 ) طالب انتساب أما في كلية طب الفم والاسنان ( 227) طالب وفى كلية التربية الفرقة الاولى ( عام – أساسي ) ( 1949) طالب وطالبة وفى كلية الاثار الفرقة الاولى (67) والفرقة الثالثة ( 86) وبكلية الصيدلة الفرقة الاولى (360) طالب وفى كلية العلاج الطبيعي الفرقة الأولى (423) طالب وبكلية الحقوق الفرقة الثانية (1800) طالب انتظام و(850) طالب انتساب وفى كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الاولى (175) طالب وفى كلية التمريض الفرقة الثانية ( 256) طالب وبكلية الزراعة الفرقة الثالثة (460) طالب وفى كلية العلوم (100) طالب بالفرقة الثالثة.



