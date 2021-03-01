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جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد اليوم الاثنين، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، للإطمئنان على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس ومتابعة انضباط اللجان.

تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي بشرق الفيوم، وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد اللجان وأشاد بانضباط والتزام اللجان والجهد المتميز المبذول في العمل.

كما تفقد لجنة مدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح بشرق الفيوم، حيث تابع امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة، وأشاد بانضباط اللجان والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

تابع وكيل الوزارة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، ونبه بضرورة التباعد الاجتماعي للطالبات خلال اداء الامتحان، وتابع دخول الطالبات للمنصة الالكترونية لأداء الامتحان، ونبه على مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للطالبات خلال الدخول لمنصة الامتحان وحل أى مشكلة فورا، من أجل إتاحة دخول الطالبات للمنصة فورا وأداء الامتحان في سهولة ويسر.

أكد وكيل الوزارة بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم.

جدير بالذكر يؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي العام الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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