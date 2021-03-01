خام برنت يصعد لمستوى 65.66 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم، 65.66 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مايو مرتفعة بمقدار 1.24 دولار أو ما يوازي 1.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.68 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 1.18 دولار أو ما يوازي 1.9 %.

وشهدت أسعار النفط، اليوم ارتفاعا أكثر من دولار عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب وفقا لرويترز.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا، وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.

ويجتمع تحالف أوبك بلس يوم الخميس وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.