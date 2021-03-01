Advertisements

خام برنت يصعد لمستوى 65.66 دولار للبرميل

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
سجلت أسعار النفط اليوم، 65.66 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مايو مرتفعة بمقدار 1.24 دولار أو ما يوازي 1.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.68 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار  1.18 دولار  أو ما يوازي 1.9 %. 
 
وشهدت أسعار النفط، اليوم ارتفاعا أكثر من دولار عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب وفقا لرويترز. 
 
وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا، وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.
 
ويجتمع تحالف أوبك بلس يوم الخميس وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النفط اسعار النفط اليوم اسعار النفط العالمي اسعار النفط

أخبار تهمك

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ 39 دقيقة

القبض على رئيس برشلونة السابق

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 23 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار النفط اليوم السبت 22-8-2020

خام برنت ينخفض 23 سنتا في ختام تعاملاته الأسبوعية

ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 20 -11 -2020

أسعار النفط تسجل 51.24 دولار لبرنت و48.19 دولار للخام الأمريكى

عقود خام برنت تحافظ على مكاسبها للأسبوع الخامس علي التوالي

خام برنت يسجل 63.46 دولار للبرميل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

02:08 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات