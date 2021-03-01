وزير الخارجية: نسعى إلى منع النزاعات ودعم جهود مكافحة الإرهاب (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن جائحة كورونا جاءت بتحديات غير مسبوقة تتطلب إعادة النظر في مفاهيم الأمن التقليدية المتعارف عليها، وأسهمت في تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة الإفريقية مثل النزاعات المسلحة وتنامي دور التنظيمات الإرهابية وأمات النزوح والهجرة القسرية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها القارة الإفريقية.



وأضاف "شكري"، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هذه التطورات تقتضي بحث كيفية تعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يصب في صالح انجاح المبادرة الإفريقية حول إسكات البنادق.



وتابع وزير الخارجية، أن الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام تتيح فرصة مواتية تتناول عدد من المجالات تساهم في تثبيت السلم والأمن ومن تلك المجالات تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية على ضوء الإطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية في يناير 2021.

