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أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الثلاثاء:
أمطار خفيفة: علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (40%).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: علي السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية:علي غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5-3 أمتار)

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (70% تقريبًا)

أمطار خفيفة إلي متوسطة: على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (60% تقريبا).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

اضطراب الملاحة البحرية:علي غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5-3 أمتار)
علي البحر الأحمر وارتفاع الموج من (2.5-3 أمتار)

يوم الخميس المقبل:
أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (40%).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

اعتبارًا من الجمعة 5 مارس وحتي يوم الأحد 7 مارس 2021

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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