ننشر قرارات النيابة في واقعة عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

أصدرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات في واقعة انهيار العقار رقم 6 بشارع الجداوى متفرع من شارع حمام الورشة بمنطقة المنشية.



وتضمنت القرارات إرافق التقرير الطبى عن حالة ضحايا العقار والتصريح بالدفن واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحى التابع له، وسماع شهادة شهود عيان الواقعة وطلب استدعاء مالك العقار.



كان ورد بلاغ لغرفة العمليات بحى الجمرك ؛ يفيد بانهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدى الجداوى بحى الجمرك وصادر له قرار هدم رقم 10 لسنه 2010، وأسفر الانهيار عن 2 حالة وفاة، و4 حالات إصابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلى العناية الطبية اللازمة.



وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توجهت جميع الأجهزة المعنية على الفور لموقع العقار للتعامل مع الحادث، وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض الأسقف المنهارة بالعقار.



وأشار رئيس حى الجمرك أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الإسعاف والعربات اللازمة للمساعدة فى عملية رفع الانقاض، وتم وعمل كوردون وحواجز بمحيطة العقار حفاظًا على سلامة المارة.