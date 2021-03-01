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السيسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن قانون المرور

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إصدار القانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدما وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية،  بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الاثنين.
 

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