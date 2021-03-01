أغنية"غابة" لمروان بابلو تحتل المركز الرابع على"يوتيوب"



جدير بالذكر أنه في مارس 2020، أعلن مروان بابلو اعتزاله عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وقال إنه أراد التوبة، ليعود مرة أخرى لجمهوره بأغنية «غابة».





احتل مروان بابلو مغني الراب المركز الرابع في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا بأغنيته"الغابة" وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتصدرت أيضًا أغنية غابة لمروان بابلو المركز الثاني في الترند العالمي على المنصة العالمية ديزر، لأول مرة بين المطربين المصريين يصل إلى المركز الثاني.