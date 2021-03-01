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المصري البورسعيدي ينتقد اتحاد الكرة بسبب مسحات كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق يهدر نقاط سهلة في الدوري.

وقال الخولي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارت ونقدر ذلك".

وأكمل: "هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات".

وتابع: "لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر".

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