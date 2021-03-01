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جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والعشرين

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تمكن ميلان من خطف فوز هام على حساب مضيفه روما بهدفين مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.


سجل هدفي ميلان، فرانك كيسي من ركلة جزاء، وأنتي ريبيتش، بينما سجل هدف روما جوردان فيرتو.


وفي نفس الجولة، تغلب إنتر ميلان المتصدر بثلاثية نظيفة على ضيفه جنوى، وفاز نابولي على ضيفيه بينيفينتو بهدفين دون رد.


وعلى صعيد صراع الهدافين، ما زال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، متصدراً للقائمة برصيد 19 هدفاً.


وقلل روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، الفارق مع الدون لهدف وحيد، بفضل هدفه في شباك جنوى.


وفيما يلي، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل بداية مباريات الجولة 25.


1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 19 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 18 هدفاً.
3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.
4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.
5- لويس مورييل (أتالانتا) – 14 هدفاً.
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.
7- - جواو بيدرو (كالياري) – 12 هدفاً.
8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.
9- لورينز إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.
10- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 10 أهداف.

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